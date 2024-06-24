У производителя iPhone "очень серьезные" проблемы из-за Закона о цифровых рынках.

Apple стал первым IT-гигантом, которому Европейская комиссия предъявила обвинения по новому цифровому законодательству. Теперь компании грозит штраф в размере до 10% от мирового годового дохода.

Регуляторы в Брюсселе, считают, что производитель iPhone с помощью своего магазина приложений Apple Store "незаконно подавляет конкуренцию" и запрещает разработчикам свободно сообщать своим пользователям в приложениях об альтернативных способах оплаты. Об этом сообщает газета Financial Times.

Также регулятор расследует законность требований Apple, которая обязывает разработчиков платить 50 центов за каждое установленное приложение из сторонних магазинов приложений, если их приложением пользуются более 1 миллиона человек.

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В свою очередь Apple заявила, что "внесла ряд изменений в соответствии с DMA в ответ на отзывы разработчиков и Европейской комиссии".

Мы уверены, что наш план соответствует закону, и, по нашим оценкам, более 99 процентов разработчиков будут платить Apple такое же или меньшее вознаграждение по новым условиям ведения бизнеса, которые мы создали – заявили в компании.

Еврокомиссия огласит результаты расследования до 25 марта 2025 года. Если Apple признают виновной, ей грозит штраф в размере до 10% от его мирового годового дохода, а это означает, что любой штраф может исчисляться десятками миллиардов долларов. В случае повторения нарушения штрафы могут возрасти до 20%.

ЕС против Apple: что нужно знать

В 2020 году Европейская комиссия инициировала расследование в отношении Apple. С того времени регулятор заставил производителя перейти на USB-C в Айфонах и разрешить загрузку приложений в обход App Store.

Также Apple под давлением ЕС пообещала внедрить в iMessage поддержку RCS. RCS – это кроссплатформенный стандарт, который работает через интернет, а не сотовую сеть, то есть позволит по сути бесплатно общаться через iMessage с пользователями Android. Скорее всего это произойдет после выхода iOS 18 в сентябре.

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