Брюссель объявит, что производитель iPhone не соблюдает новые правила, призванные открыть его магазин приложений для конкуренции.

Брюссель намерен предъявить Apple обвинение в якобы подавлении конкуренции в ее магазине мобильных приложений. Это первый раз, когда регуляторы ЕС использовали новые цифровые правила для нападения на группу крупных технологических компаний, пишет Financial Times.

Европейская комиссия установила, что производитель iPhone не выполняет обязательства, позволяющие разработчикам приложений "направлять" пользователей к предложениям за пределами своего App Store, не взымая с них комиссию, по словам трех человек, близко знакомых с ходом расследования.

Обвинения станут первыми, предъявленными технологической компании в соответствии с Законом о цифровых рынках, знаковым законом, призванным заставить влиятельных "онлайн-контролеров" открыть свой бизнес для конкуренции в ЕС.

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Комиссия, исполнительный орган ЕС, заявила в марте, что проводит расследование в отношении Apple, а также Google Alphabet и Meta в соответствии с полномочиями, предоставленными DMA. Объявление об обвинениях против Apple ожидается в ближайшие недели, сообщили два человека, знакомых с делом.

Эти люди заявили, что регулирующие органы сделали лишь предварительные выводы, и Apple все еще может принять меры по исправлению своей практики, что затем может привести к тому, что регулирующие органы переоценят любое окончательное решение. Они добавили, что время любого объявления также может измениться.

ЕС также может принять решение объявить обвинения против других технологических групп, при этом регуляторы все еще расследуют, поддерживает ли материнская компания Google Alphabet собственный магазин приложений и использование личных данных владельца Facebook Meta для рекламы.

Если будет установлено, что Apple нарушает DMA, ей грозят ежедневные штрафы за несоблюдение в размере до 5 процентов от ее среднего дневного мирового оборота, который в настоящее время составляет чуть более 1 миллиарда долларов.

Этот шаг вызван тем, что органы по надзору за конкуренцией во всем мире усиливают контроль над крупными технологическими компаниями и их доминированием на рынке. В марте США возбудили антимонопольное дело против Apple за то, что она якобы использовала свое влияние в секторе смартфонов для подавления конкурентов и ограничения выбора потребителей.

В январе Apple объявила об исторических изменениях в своем мобильном программном обеспечении iOS, App Store и браузере Safari в ЕС.

Изменения были попыткой успокоить регулирующие органы в Брюсселе и означали, что Apple позволит пользователям получать доступ к конкурирующим магазинам приложений и загружать приложения из других источников. Изменения также включали сокращение комиссии, уплачиваемой компаниями, использующими App Store для продажи цифровых товаров и услуг, с 30 до 17 процентов.

Тем не менее, ЕС также проверяет, соответствуют ли эти изменения пошлин его новым цифровым правилам. Apple ввела новые сборы в Европе, в том числе "плату за основную технологию" в размере 50 процентов для разработчиков приложений, у которых более 1 миллиона пользователей, за каждый первый взнос пользователя. Apple также взимает дополнительную комиссию в размере 3% с разработчиков приложений, использующих ее платежный процессор.

Согласно анализу Sensor Tower, потребительские расходы в Apple App Store во втором квартале 2024 года были "относительно стабильными", что позволяет предположить, что правила ЕС еще не повлияли на прибыль компании.

Суды против крупных компаний

Южная Корея оштрафовала Google Alphabet на 32 миллиона долларов за вытеснение местного конкурента с рынка мобильных приложений.

Комиссия справедливой торговли Кореи заявила о том, что компания Google пыталась заблокировать рост конкурента корейской платформы One Store Co., сообщает Bloomberg.

Google якобы попросил некоторые корейские игровые компании, в том числе NCSoft Corp. и Netmarble Corp., а также меньшие фирмы и китайские компании, эксклюзивно выпустить их новые игры в Google Play Store, в обмен на то, чтобы Google рекламировала их игры и оказывала дальнейшую поддержку за границей.

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