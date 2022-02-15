При этом на комплект расщедрятся и положат 165-ваттный адаптер питания.

На этой неделе состоится презентация нового поколения игровых мобильников Nubia Red Magic. Производитель всячески пытается подогреть интерес к новинкам с помощью тизеров, раскрывающих главные "вкусности" смартфона.

Помимо базовой версии, в это семейство войдет более дорогая модификация Red Magic 7 Pro, которая первой на рынке смартфонов обзаведется поддержкой быстрой зарядки мощностью 135 Вт – батарея на 5000 мАч будет набирать 100% всего за 15 минут.

Ожидается, что новинка получит сверхмощный процессор Snapdragon 8 Gen 1 с активной системой охлаждения. Судя по одному из тизеров, аппарат также получит полупрозрачную заднюю крышку, поэтому можно увидеть работу кулера с RGB-подсветкой.

Среди других характеристик упоминается 6,8-дюймовый OLED‑экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 165 Гц.

Базовый Red Magic 7 отличается батареей на 4500 мАч и 120-ваттной зарядкой. Также изменения затронут блок камер на тыльной стороне: у старшей модели он квадратный, а у младшей – прямоугольный. При этом оба смартфона оснащены скоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5 и накопителем UFS 3.1.

Цены, сроки поставок и прочие подробности пока не известны. Их озвучат во время официальной презентации, запланированной на 17 февраля.

Ранее УНИАН уже писал, что грядущий игровой флагман Lenovo получит уникальную особенность, у которой нет аналогов. Legion Y90 станет первым в мире смартфоном сразу с двумя вентиляторами в системе охлаждения.

Параллельно Motorola готовит первый смартфон с 200-мегапиксельной камерой. Премьера новинки ожидается летом.

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