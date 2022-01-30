Legion Y90 станет первым в мире смартфоном с двумя вентиляторами в системе охлаждения.

Lenovo продолжает делиться подробностями о своем новом игровом флагмане Legion Y90.

В этот раз компания показала в видео систему охлаждения смартфона – он будет оснащен сразу двумя кулерами, чего доселе на рынке не было.

Один побольше, другой – поменьше. Вентиляторы тянут свежий воздух через решетки на тыльной стороне смартфона, а горячий выбрасывают через отверстие на боковой грани. Судя по видео, устройство также получило большую испарительную камеру, но на этот счет пока нет никаких подробностей.

Напомним вкратце параметры Legion Y90:

топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1, до 18 ГБ ОЗУ, до 640 ГБ ПЗУ;

батарея на 5600 мАч с зарядкой 68 Вт;

6,9-дюймовый экран 144 Гц и две задние камеры – 64 и 16 Мп;

физические триггеры и двойной движок тактильной отдачи прилагаются.

К слову, это не первый игровой смартфон в истории Lenovo – в прошлом году компания уже выпустила Lenovo Legion Duel 2, который пришелся по душе пользователям и был назван одним из самых недооцененых. Что касается даты премьеры Legion Y90, она ожидается в феврале.

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На днях Министерство торговли США опубликовало отчет о дефиците полупроводников на основе данных от более чем 150 компаний в цепочке поставок. Так, пользователям стоит быть готовым к еще более заметному подорожанию смартфонов, ноутбуков, автомобилей, планшетов и другой техники.

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