Отремонтировать можно только при наличии запчастей.

Еще один MacBook скоро станет винтажным. Через две недели, 31 января, авторизованные сервисные центры перестанут осуществлять ремонт MacBook Pro 13 середины 2012 года.

Об этом пишет MacRumors со ссылкой на внутренние документы Apple.

Вышедший в июне 2012 года, этот 13-дюймовый макбук стал последним ноутбуком Apple с физическим CD/DVD-приводом. Фанатам яблочной продукции он наверняка запомнился своими немаленькими габаритами и весом, а также возможностью самостоятельно модифицировать оперативную и постоянную память.

"Старичок" оставался на полках магазинов вплоть до октября 2016 года как более дешевая альтернатива 13-дюймовому MacBook Pro с Retina-дисплеем. В 2020 году для этой модели макбука вышло последние крупное обновление – macOS Big Sur.

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К слову, техника Apple признается устаревшей спустя пять или более лет с тех пор, как она перестала распространяться для продажи. Для владельцев этих девайсов это значит одно: теперь их будет сложнее отремонтировать. Так, в авторизованных сервисных центрах его примут на ремонт только при наличии необходимых запчастей.

А еще спустя пару лет ноутбук признают вышедшим из эксплуатации и его обслуживание окончательно прекратится.

Напомним, что в прошлом месяца Apple сняла с продажи популярную модель iMac в связи с переходом компьютеров на собственные процессоры M1. Эту модель критиковали за устаревший дизайн и относительно невысокую производительность, однако она была популярной среди учебных заведений.

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