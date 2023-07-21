Для хитового Galaxy A52 и других модлей Android 14 станет третьим и последним обновлением.

Корпорация Samsung обновила список устаревших устройств, которые получат обновление до One UI 6.0 на базе Android 14. Об этом сообщает издание SamMobile.

В него вошли четыре модели: Galaxy A52, Galaxy A52s, Galaxy A52 5G и Galaxy A72, а также планшет Galaxy Tab S7 FE. Все перечисленные гаджеты поступили в продажу в 2021 году и "из коробки" работали под управление Android 11.

Хотя фактически A52, A52s, A52 5G и Galaxy A72 всего два года, по меркам программы поддержки Samsung они являются устаревшими. Дело в том, что до 2022 года Samsung адаптировала под свои смартфоны и планшеты только три последующие после релиза устройства версии Android. Дальше поддержка прекращалась. Теперь Samsung обещает своим устройствам 4-летний цикл.

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Поскольку эти модели вышли до 2022 года, они стали одними из последних устройств, на которые распространяется трехлетняя политика обновлений Samsung. Поэтому для них Android 14 станет третьим и последним большим апдейтом.

Android 14 – нововведения и дата выхода

Этой осенью Google выпустит публичную версию Android 14. Операционная система рассчитана на работу с сотнями моделей смартфонов, поэтому выкатывать ОС для аппаратов будут постепенно.

Первыми ОС получат устройства Pixel и Samsung Galaxy. А уже сейчас бета-версии Android 14 можно проверить на смартфонах Google.

Из интересного в Android 14 обещают режим видеорегистратора, возможность удалять предустановленные приложения и анализ "здоровья" аккумулятора. Кроме того, Android-смарфоны научатся дольше держать заряд батареи.

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