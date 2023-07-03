Redmi 9 и Redmi Note 9 являются относительно новыми аппаратами – оба телефона вышли в 2020 году и по-прежнему свободно продаются.

Смартфоны Redmi 9 и Redmi Note 9 все-таки получат обновление MIUI 14 несмотря на то, что ранее производитель добавил обе модели в перечень EOS (моделей с истекшим жизненным циклом).

Об этом сообщает портал XiaomiUI. Redmi 9 и Redmi Note 9 являются относительно новыми аппаратами – оба вышли в 2020 году и по-прежнему свободно продаются. Поэтому отмена апдейта показалась очень резкой и странной.

Недовольные такими действиями пользователи обратились в компанию за разъяснением – и оно не заставили себя ждать: Xiaomi быстренько изменила свое решение и вернула смартфоны в список актуальных устройств.

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Согласно скриншотам писем от службы поддержки Xiaomi, Redmi 9 и Redmi Note 9 начнут получать апдейт MIUI 14 в 3-4 квартале текущего года. Версия MIUI 14 для этих устройств, вероятно, будет основана на Android 13.

В то же время Redmi 10X/10X 4G, Redmi 10X Pro, POCO F2 Pro, Redmi 9A и Redmi K30i 5G можно точно считать устаревшими – они не получат обновления до MIUI 14.

Между тем, мы уже ждем, когда Xiaomi покажет MIUI 15. Она выйдет вместе с новыми флагманами Xiaomi 14, предположительно, в декабре 2023 года.

Напомним, главными фишками MIUI 15 на базе Android 14 должны оказаться обновленный интерфейс в стиле Material You, динамические темы, режим предварительного просмотра, поддержка нового режима фотографирования Ultra HDR, а также дополнительные настройки конфиденциальности. Ранее стал известен список смартфонов, которые точно останутся без новой ОС.

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