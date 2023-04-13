Ее могут опробовать владельцы поддерживаемых устройств Google Pixel.

Чтобы оценить нововведения Android 14, больше не обязательно быть разработчиком – Google выпустила первую общедоступную бета-версию своей новой "андроидной" системы. Она содержит ряд полезных фич, которые расширяют возможности взаимодействия пользователя с мобильной платформой.

Одним из нововведений стала более заметная стрелка жеста "Назад" в стоковом интерфейсе ОС, которая стилистически соответствует общей тематике или обоям на экране смартфона. Изменилось и меню "Поделиться": теперь разработчики приложений могут добавлять в него дополнительные действия для своих продуктов.

Другое новшество заключается в возможности приложений ограничивать доступ служб специальных возможностей к конфиденциальным данным, что предотвращает утечку информации и снижает вероятность выполнения ошибочных действий. Кроме того, в Android 14 изменились иконки, визуальные эффекты, появились новые обои и звуки, а энергоэффективность ОС была улучшена.

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В целом, пока нововведений не так много. Основные изменения Google припасла для публичного релиза Android 14, который состоится осенью. В ней, как ожидается, появится спутниковая связь и функция уведомления LED-вспышкой – как на iPhone. Также добавят возможность удалять предустановленные производителями приложения.

Опробовать бету Android 14 прямо сейчас могут владельцы смартфонов Pixel 4a (5G) и новее. Для этого необходимо зарегистрироваться в программе бета-тестирования.

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