WordPad представлял собой нечто среднее между "Блокнотом" и Word из набора Office.

2 октября Microsoft начала распространение обновления Windows 11 (2024), оно же 24H2, которое стало крупнейшим в истории ОС. Вместе с новыми функциями софтверный гигант исключил и инструмент, который присутствовала в Виндовс почти 30 лет – речь идет о текстовом редакторе WordPad.

На это обратил внимание портал Digital Trends. Причиной удаления программы стало ее устаревание, поскольку есть более современные решения, включая MS Word. А для документов с простым текстом, таких как .txt, подойдет Блокнот, который за последние пару лет получил большое количество новых функций.

Для пользователей, которые хотят сохранить WordPad в свежей версии Windows, в Digital Trends предложили создать резервную копию папки Accessories в C:\Program Files\Windows NT\Accessories и добавить ее в 24H2 после установки обновления. В таком случае программа продолжит работать, однако она не будет обновляться.

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При этом текстовой редактор все еще останется доступным в старых версиях Windows, включая Windows 11 23H2 / 22H2 и Windows 10 21H2.

Ранее Microsoft сообщила, что вслед за "Пуском" находится в процессе отказа от "Панели управления". В компании считают, что оба компонента исчерпали свою актуальность и должны уступить место современным приложениям.

После установки Windows 11 (24H2) пользователям стал доступен целый ряд новых интересных функций, многие из которых построены на базе ИИ. Среди них: "Живые субтитры", инструменты для генерации картинок и технология масштабирования изображения Auto Super Resolution.

Как сообщал УНИАН, в последние пару месяцев пользователи стали чаще переходить с Windows 10 на Windows 11. В следующем году заканчивается поддержка "десятки", поэтому Microsoft советует обновляться уже сейчас.

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