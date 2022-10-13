Дроны, перевязки и вражеские трофеи: фронтовые будни интернет-провайдера

Полгода назад было невозможно представить, что наши IT-шники будут водителями груза 200, инженеры будут копать окопы, а топ-менеджеры - будут настраивать дроны и Starlink на фронте. - Рассказывает соучредитель одного из топ-5 крупнейших интернет-провайдеров страны "Фрегат", новостного портала "Информатор" и управляющий партнер завода "Днепропресс сталь" Вячеслав Мишалов. - Но реальность такова, что эта война - это также Война телекоммуникаций, дронов и IT-технологий. Вот шесть историй от моих героических коллег, которые поразили меня больше всего.

Из видеооператоров в медбраты

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На фото - Андрей. В мирной жизни - главный видеооператор новостного портала "Информатор".

Во время войны он добровольно мобилизовался. Его назначили работать в травматологию военного госпиталя в качестве медбрата. Ежедневно он делает перевязки 30-50 раненым защитникам. Часто работает без выходных.

На это время помог уже около 4000 военным!

Из инженера - в артиллериста, из руководителя - в водителя-стрелка

Федор – в мирной жизни - инженер-строитель связи интернет – провайдера "фрегате", а сейчас - артиллерист. На днях Федор с командой побратимов затрофеил вражеский Град (БМ-21)!

Валентин – в мирной жизни - команда быстрого реагирования и восстановления поврежденных линий во "Фрегат".

А с февраля - доброволец в ТРО. На его счету несколько задержаний подозрительных лиц, пытавшихся провезти в город оружие.

Ярослав – в мирной жизни - один из наших руководителей. А сейчас - водитель-стрелок.

Стреляет из гранатометов и обеспечивает транспортную логистику. А в свободное время готовит уху из щуки из местной речки для собратьев.

Ярослав рассказал, что в августе было труднее всего, обстрелы – 20 часов в сутки. Но ребята не сдали на своем направлении ни километра и успешно реализуют наступления!

Говорит, что враг очень деморализован. А когда в плен попадают воины из "лнв/днр", то сразу начинают кричать: "Не стреляйте, мы – тоже украинцы!"

Наши спецы на передовой настраивают дроны и учат с ними работать

Владимир - один из наших топ-менеджеров. Сейчас он отвечает за единое инфополе видеонаблюдения с камер, мобильных видеокомплексов и дронов, управления и огневого поражения различных подразделений ВСУ.

Именно эта система позволяет контролировать любые движения врага на границах в пределах Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой областей. Это более 250 военных камер и более 30 суток мониторинга!

На фото - Сергей. В мирной жизни – инженер, а сейчас – оператор-телеграфист.

Поддерживает связь между защитниками и штабами для оперативного командования и маневрирования.

На фото – талантливый IT-админ Евгений. Теперь он - связист в ВСУ, а еще водитель "груза 200"...

Именно он - тот человек, который сегодня находит правильные слова для родственников погибших защитников.

Из редактора новостей - в гранатометчики легендарного "Холодного Яра"

Егор - в мирной жизни – редактор новостей в "Информатор", а сейчас – гранатометчик в 93 ОМБр. Он - один из участников легендарного наступления ВСУ на Изюмском направлении.

5 месяцев холодноярцы изнуряли там врага, не дав ему продвинуться вперед.

Чтобы получить подкрепление, еду и медикаменты, ребятам приходилось преодолевать "долину смерти" – 2,5 км заминированного поля.

Во время одного мощного обстрела, когда враг стрелял из всего возможного, жизнь Егора спас старый дуб, который принял на себя 99% обломков.

Егор говорит, что рф сильно напуганы. Хаотично обстреливают позиции для "отчетности" и быстро убегают, чтобы не получить "ответ". Так, под Изюмом вместо штаба ВСУ разворотили... местное кладбище.