Из-за утренней атаки не работал сайт столицы и онлайн-трансляция заседания горсовета.

В четверг, 27 апреля 2023 года, российские хакеры атаковали серверы муниципалитета Праги из-за поддержки Украины. Речь идет о так называемой DDoS-атаке.

Как сообщает издание Ceske Noviny, о хакерской атаке рассказал во время заседания мэрии Праги директор одного из департаментов муниципалитета Иржи Кароли. Отмечается, что из-за утренней атаки не работал сайт столицы и онлайн-трансляция заседания горсовета. Около 16:00 Кароли сообщил, работа систем была восстановлена.

"По информации муниципалитета, это была так называемая DDoS-атака, то есть перегрузка целевых серверов большим количеством запросов. По словам Кароли, IP-адрес атаки был в России", – говорится в сообщении.

Видео дня

Известно, что первая атака произошла примерно между 09:45 и 11:45 утра. Вторая-состоялась до 14:00. По данным муниципалитета, утечки данных не было.

Атаки российских хакеров

В США сообщили, что российские хакеры взламывают камеры наблюдения в украинских кафе. Так они пытаются получить информацию о колоннах с гуманитаркой.

Ранее в Украине разоблачили предателей, которые помогали врагу совершать хакерские атаки на украинское правительство. Они присоединились к группе Armageddon, которую контролируют российские спецслужбы.

Чтобы помочь Украине бороться с хакерскими атаками со стороны России, США направили в нашу страну своих специалистов. Речь идет о 43 экспертах.

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