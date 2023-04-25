Америка направляет дополнительные киберсилы за границу для борьбы с хакерами.

Соединенные Штаты направляют больше своих киберсил за границу, чтобы помочь другим странам, в том числе и Украине, бороться с хакерами. Об этом заявил генерал-майор армии США Уильям Хартман, сообщает Reuters.

Он также рассказл, что США направили 43 специалиста в Украину, которая борется с российскими кибернападениями в разгар войны.

"Мы отправляем группы защиты, и они охотятся за общими противниками, находят инструменты и возможности", - сказал Хартман.

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Как сообщается, за последние три года вооруженные силы США Cyber National Mission Force (CNMF) провели 47 таких оборонительных киберопераций в 20 странах.

Хакерские атаки россиян на Украину

Как сообщал УНИАН, в Украине недавно нашли предателей, которые помогали ФСБ совершать хакерские атаки на правительство. Ими оказались бывшие сотрудники СБу, которые в 2014 году перешли на сторону врага.

По данным мировых специалисты, российские хакеры усилят кибернаступление на Украину в 2023 году. В частности, в Google считают, что россияне усилят попытки навредить киберпространству Украины на фоне новых поражений российских войск на фронте.

Также кибер-специалисты считают, что помимо возможных кибератак против Украины, российской хакеры также могут атаковать ресурсы стран-членов НАТО.

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