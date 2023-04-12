Также они пытаются взломать американские логистические транспортные компании.

Российские хакеры подключались к камерам наблюдения в украинских кофейнях, чтобы собирать информацию о проходящих колоннах с гуманитарной помощью.

Об этом заявил директор по кибербезопасности Агентства национальной безопасности США Роб Джойс, пишет The Guardian. Он отметил, что российское правительство и поддерживаемые им хакеры продолжают атаковать украинские системы информационных технологий.

"Продолжаются атаки на украинские интересы, будь то финансовые, правительственные, личные, частные предприятия, просто в попытках нанести ущерб", - сказал он в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне.

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По его словам, российские хакеры подключаются к общедоступным веб-камерам, чтобы наблюдать за колоннами и поездами, доставляющими помощь Украине. "Они смотрят в камеру наблюдения в кафе и видят дорогу, которую им нужно увидеть", - добавил Джойс.

Также чиновник сообщил, что россияне сосредоточили свои усилия на взломе американских оборонных производителей и логистических транспортных компаний, чтобы узнать больше о цепочке поставок оружия в Украину .

Кибератаки на Украину

Согласно статистике украинской Компьютерной группы реагирования на чрезвычайные ситуации (CERT-UA), в 2022 году на украинские организации совершили более 2000 кибератак.

Украина считает некоторые из атак военными преступлениями и собирает доказательства для Международного уголовного суда в Гааге.

В начале года стало известно, что Украина предложила создать "Кибер ООН", которая позволит обмениваться информацией о киберугрозах с другими странами.

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