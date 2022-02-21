Вице-президент Еврокомиссии заявил об укреплении поддержки Украины для противодействия кибератакам и дезинформации.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз отправляет в Украину миссию экспертов для противодействия кибератакам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Мы укрепим нашу поддержку против кибератак и противодействия дезинформации. Мы отправим миссию экспертов, чтобы помочь Украине отвечать на кибератаки", - сказал Боррель.

Как сообщал УНИАН, сегодня Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупредила о возможных кибератаках 22 февраля на украинские веб-ресурсы.

Ранее, 15 февраля, DDoS-атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Были также зафиксированы перебои в работе веб-сервисов государственных "Ощадбанка" и "Приватбанка". Работа банковских ресурсов по состоянию на 19:30 была восстановлена.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, кибератака 15 февраля была наибольшей в истории государства. По мнению Минцифры, за ней может стоять Россия.

Вас также могут заинтересовать новости: