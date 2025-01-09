В Google Chrome и других браузерах нашли опасные уязвимости: как их устранить

За одну из уязвимостей Google заплатила вознаграждение в размере $55 тыс.

Независимо от того, используете ли вы Chrome, Firefox или оба, пришло время снова обновить свой браузер. Выпущенный в среду апдейт устраняет несколько серьезных уязвимостей, пишет ZDNet.

Chrome-юзерам необходимо обновить браузер до версии 31.0.6778.264/265 для Windows и macOS и версии 131.0.6778.264 для Linux. Это обновление включает исправления четырех уязвимостей безопасности. За обнаружение одной из них Google заплатила вознаграждение в размере $55 тыс.

Что касается Firefox, то версия 134 браузера Mozilla включает исправления 11 уязвимостей безопасности, три из которых классифицируются компанией, как обладающие "высоким риском". Причем одна из них затрагивает даже мобильный браузер Firefox для Android-устройств.

Видео дня

Пользователям Edge, Brave и других веб-браузеров, работающих на движке Chromium, тоже рекомендуют проверить обновления браузера. Сделать это можно через меню в разделе "Справка" → "О браузере".

Подводя итоги года, Google выбрала 12 лучших расширений для Chrome в 2024 году, которые помогут вам быть продуктивнее, организовывать задачи, экономить деньги и персонализировать браузер.

Меж тем СМИ сообщают, что Google могут заставить продать Chrome. Ранее компанию признали антимонопольным нарушителем из-за доминирования на рынке поиска, и продажа браузера станет одним из шагов по восстановлению конкуренции.

Вас также могут заинтересовать новости: