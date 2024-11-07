Как улучшить Google Chrome буквально за одну минуту: вы не узнаете свой браузер

Эти настройки призваны снизить "прожорливость" браузера по части ОЗУ и заряда аккумулятора. Однако по умолчанию они отключены.

Если вы, как и большинство людей планеты, пользуетесь Google Chrome, то скорее всего, вы не раз замечали его высокое потребление ресурсов. Браузер очень удобный и полезный, но многие удобные функции приходится включать через настройки.

В Chrome есть как минимум две настройки, которые отключены по умолчанию, но которые стоит активировать. Сейчас расскажем, как улучшить свой браузер буквально за одну минуту.

Как повысить эффективность Google Chrome

Во-первых, рекомендуется включить режим "Экономии памяти". Активировав его, открытые, но неиспользуемые вкладки будут просто "висеть" в фоне – и для продолжения работы их придется перезагрузить. В Google говорят, что с этой функцией Chrome использует до 50% меньше памяти.

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Есть три степени экономии памяти: умеренная, сбалансированная и максимальная. При активации последней фоновые вкладки будут выгружаться из ОЗУ "по истечении короткого периода времени". При этом неактивные вкладки останутся в списке открытых страниц. В Google советуют выбрать сбалансированный режим.

Во-вторых, можно активировать "Режим энергосбережения". Если ваш ноутбук работает от аккумулятора, что актуально при отключениях света, Chrome будет ограничивать активность фоновых процессов и замедлять анимацию. Разницы как таковой вы вряд ли заметите, зато это положительно скажется на автономности устройства.ы

Чтобы активировать обе настройки, нажмите на три точки в правом верхнем углу браузера и выберите вкладку "Производительность". Далее активируем один или оба режима. Важный момент: проверьте, что ваш браузер обновлен минимум до версии 126.0.

Ранее сообщалось, что последнее обновление Chrome "убило" блокировщики рекламы. Позже это нововведение затронет другие браузеры на Chromium. К ним относятся Edge, Brave и Opera.

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