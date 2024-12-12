Лучшие расширения 2024 года для Chrome, о которых нужно знать каждому – рейтинг Google

Они предназначены не только для Хрома, но и других браузеров на движке Chromium, включая Edge и Opera.

Компания Google выбрала 12 лучших расширений для Chrome в 2024 году, которые помогут вам быть продуктивнее, организовывать задачи, экономить деньги и персонализировать браузер.

Для удобства группы расширений разделены по категориям: для работы с контентом, для комфортного отдыха, для повышения продуктивности и так далее. Примечательно, что в списке нет ни одного VPN или блокировщика рекламы.

Оставайтесь продуктивными и сосредоточенными

Todoist – продвинутый органайзер для списка задач;

Evernote Web Clipper – сохраняет статьи и веб-страницы для чтения позже;

Bardeen AI – автоматизатор монотонных действий с использованием ИИ;

Momentum – предоставляет кастомизируемые инструменты для создания удобного рабочего пространства в браузере.

Text Blaze – позволяет создавать собственные текстовые шаблоны для часто повторяющихся фраз.

Immersive Translate – мгновенные переводы веб-страниц, PDF-файлов, видео и многого другого.

Видео дня

Для комфортного отдыха

Volume Master – управление громкостью любой вкладки;

Turn Off the Lights – создает эффект домашнего кинотеатра за счет затемнения всех элементов страницы, кроме видеоплеера.

Покупки в интернете

CouponBirds – автоматически находит, тестирует и применяет коды скидок;

Keepa – добавляет наглядный график отслеживания цен на Amazon и уведомляет о снижении стоимости товаров.

Для поднятия настроения

Stylish – позволяет создавать уникальные стили оформления для сайтов;

Ice Dodo – динамичная 3D-платформенная игра, требующая баланса, скорости и изящества.

Статистика за 2024-й показывает, что Chrome остается самым популярным среди пользователей, однако его все же слегка "подвинули" альтернативные решения других разработчиков. Вторую строчку занял Edge от Microsoft, а тройку лидеров замыкает Safari.

УНИАН рассказывал, что Google заставляют продать Chrome. Ранее компанию признали антимонопольным нарушителем из-за доминирования на рынке поиска, и продажа браузера станет одним из шагов по восстановлению конкуренции.

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