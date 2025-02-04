Opera выпустила браузер для тех, кто 'стрессует': в чем его особенность

С медитациями, минималистичным дизайном и другими функциями для расслабленного использования.

Opera пополнила линейку фирменных браузеров новым предложением. Opera Air – это первый в мире браузер для расслабленного использования и борьбы с думскроллингом, говорят разработчики.

Opera Air умеет напоминать о том, что вы слишком давно им пользуетесь и советовать сделать перерыв. Еще предлагаются различные упражнения (растяжка шеи, медитация и тд), в выполнении которых поможет браузер.

Кроме того, в приложении есть функция проведения занятия по дыхательным практикам и успокаивающие звуки и музыка, которые помогут снять стресс и улучшить концентрацию. При этом Opera Air – полноценный браузер с блокировщиком рекламы, VPN и чат-ботом.

Видео дня

Opera Air доступен бесплатно для Windows и macOS.

Ранее в сети писали о новом браузере для Windows, который опробовавшие называют "заменой Chrome, которую вы так долго ждали". Но отмечается, что потребуется время, чтобы привыкнуть к новому дизайну и сочетанию клавиш.

Напомним, на iPhone с выходом iOS 18 появилась возможность одним касанием скрыть рекламу или вообще любой веб-элемент на сайтах в Safari. По сути, функция работает как блокировщик рекламы, хотя в Apple избегают такого нейминга.

Вас также могут заинтересовать новости: