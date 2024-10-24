Opera выпустила свой лучший браузер – с ИИ и блокировщиком рекламы

Скачать Opera One R2 можно для Windows, macOS и Linux.

Opera представила новую версию браузера Opera One – One R2. Разработчик утверждает, что это его самый лучший и красивый браузер из когда-либо созданных.

Одним из наиболее заметных нововведений стали динамические темы, которые можно настраивать по вкусу. Всего доступны три темы, каждая из которых предлагает уникальные визуальные оформления и музыкальное сопровождение. Причем можно сделать так, чтобы они сами менялись.

Для персонализации вкладок разработчики Opera придумали Tab Emojis – эмоджи можно "наклеить" на любую вкладку. Кроме того, появился отдельный мини-плеер, который может отображаться поверх остальных окон, а функция разделения экрана позволяет разместить две вкладки рядом друг с другом и работать с ними одновременно.

Помимо этого, авторы значительно расширили функционал ИИ-помощника Aria. Теперь чат-бот пригодится не только во время написания эссе, резюме, писем и прочих работ, но и обобщения информации на странице, создания картинок по текстовому запросу, а также управления вкладками и темами. Причем все фичи доступны бесплатно и без регистрации аккаунта.

Разработчики заявляют, что встроенный блокировщик рекламы позволяет ускорить загрузку страниц до 90%, а заодно делает браузер более безопасным и удобным. Кроме того, в компании отметили что пока не отказываются от поддержки сторонних расширений, созданных по спецификации Manifest V2.

Скачать браузер Opera One R2 можно для Windows, macOS и Linux на сайте разработчика.

Ранее УНИАН рассказывал о новом браузере для Windows, который обозреватели называют "заменой Chrome, которую мы так долго ждали". Но отмечается, что потребуется время, чтобы привыкнуть к новому дизайну и сочетанию клавиш.

А в iPhone с выходом iOS 18 появилась возможность одним касанием скрыть рекламу или вообще любой веб-элемент на сайтах в Safari. По сути, функция работает как блокировщик рекламы, хотя в Apple избегают такого нейминга.

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