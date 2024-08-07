В iPhone появилась крутая функция: можно удалять назойливую рекламу 'по щелчку'

Сейчас iOS 18 находится в бете, а для всех выйдет в сентябре.

На днях Apple выпустила пятую бета-версию iOS 18. С выходом обновления разработчики улучшили производительность, исправили ошибки и добавили некоторые новые функции.

СМИ обратили внимание, что браузер Safari обзавелся фичей Distraction Control ("Контроль отвлечений"). Она позволяет одним касанием удалить любые объекты на веб-странице, включая рекламные баннеры, всплывающие окна и так далее.

Все, что требуется от пользователя – это выбрать элемент на веб-странице и нажать Hide. А далее выбранное окно, выполнив анимацию "щелчок Таноса", просто испарится. Как говорят в Apple, функция создана для лучшего фокуса на чтении статей, и после перезагрузки страницы реклама вернется.

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По сути, Distraction Control работает как блокировщик рекламы, хотя сама Apple избегает такого нейминга. Разница в том, что реклама не блокируется автоматически; пользователю необходимо вручную выделять и скрывать каждое окно. Зато к преимуществам фичи можно отнести то, что она работает не только с рекламой, но вообще с любыми элементами разметки HTML.

Эта же функция доступна и в macOS Sequoia beta 5. Сейчас iOS 18 находится в бете, а для всех выйдет в сентябре. Если ваш девайс обновился до iOS 17, значит, на него можно установить и новую систему.

Напомним, что для доступа к ИИ-функциям iOS 18 потребуется iPhone 15 Pro и новее. Apple объяснила это тем, что более "старые" айфоны слишком слабые. Хотя на смартфонах Samsung функции ИИ доступны даже на флагманах 2021 года, пусть и в несколько урезанном виде.

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