Развитие украинского киберспорта, поддержка ИТ, стартап экосистем Украины и инновационный курс в университете – главные проекты, которые холдинг TECHIIA и Минцифры реализовали в рамках совместного меморандума.

В октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины и международный технологический холдинг TECHIIA подписали меморандум и обязались способствовать развитию киберспорта, ИТ-отрасли и STEM-образования, а также построению дата-центров в Украине. За это время удалось реализовать более 30 проектов в упомянутых направлениях.

Об этом пишет Обозреватель.

Для популяризации киберспорта TECHIIA в партнерстве с Министерством молодежи и спорта Украины и Федерацией киберспорта Украины начали первое исследование индустрии. Его цель - сформировать стратегию развития киберспорта на государственном уровне.

Компания WePlay Esports, в состав инвесторов которой входит холдинг TECHIIA, становится бренд-амбассадором Украины на международной киберспортивной арене. В 2021 году компания провела 5 собственных международных турниров, среди которых WePlay AniMajor из Dota 2 – самый масштабный турнир в истории Украины. В нем приняли участие команды из более 20 стран, а матчи турнира вместе собрали более 37 млн часов просмотров.

Также компания привлекла к популяризации киберспорта мировых звезд бокса - Александра Усика и Василия Ломаченко – вместе они основали файтинговую киберспортивную лигу WePlay Ultimate Fighting League. Кроме этого, усилилось сотрудничество с Федерацией киберспорта Украины – WePlay Esports стала техническим партнером первого официального чемпионата Украины по Dota 2 и CS:GO, помогла провести студенческие и инклюзивные турниры.

Совместными с TECHIIA усилиями Минцифри делает ИТ-экосистему Украины еще более заметной на мировой арене. TECHIIA поспособствовал обновлению государственного онлайн-портала для поиска бизнес-информации об ИТ-индустрии Украины 360 Tech Ecosystem Overview - на нем появились разделы об инвесторах, R&D-центрах и IT-образовании.

Кроме этого, руководящий партнер холдинга TECHIIA Юрий Лазебников вошел в Совет экспертов Украинского фонда стартапов, а представители компаний холдинга стали судьями и менторами в различных акселерационных программах. Также TECHIIA поддержал исследование состояния ИТ-отрасли Украины, результаты которого ассоциация IT Ukraine представила в январе.

Удалось реализовать и несколько образовательных проектов, наиболее знаковый из которых – запуск специализированного курса "Режиссура анимационного фильма" в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. Кол. Карпенко-Карого, который инициировала команда WePlay Esports. После завершения курса студенты получат диплом бакалавра международного образца и смогут создавать зрелищные киберспортивные шоу на аренах компании.

Больше информации о реализованных проектах по ссылке.