Его заменит Параг Агравал.

Джек Дорси объявил о своем уходе с поста руководителя Twitter Джек Дорси. Его заменит главный технологический директор Параг Агравал.

Об этом сообщил сам Дорси в Twitter.

45-летний Дорси занимал пост генерального директора одновременно и в Twitter, и компании по цифровым платежам Square. Еще в 2020 году из-за этого компания Elliott Management, которая является инвестором Twitter, призвала Дорси уйти. Позже в компании заявили, что Дорси может остаться, если Twitter будет достигать целевых показателей.

Несмотря на уход Дорси с поста руководителя, он останется членом совета директоров до истечения его срока. Главой правления станет Брет Тейлор.

Читайте такжеВ Twitter появится возможность добавления реакции на твиты"Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова уйти от своих учредителей", - заявил Дорси.

Справка УНИАН. Джек Дорси – сооснователь Twitter, до 2008 года занимал должность генерального директора. В 2015 году он вернулся на пост после ухода Дика Костоло.

Нынешняя замена Дорси – Параг Агравал - с 2017 года занимал должность технического директора, а в компании работает более десяти лет. Он отвечал за стратегию, внедрение искусственного интеллекта и машинное обучение.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Twitter Джек Дорси продал на аукционе Valuables свой первый твит, который также был первой сделанной в соцсети записью.

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Автор: Анастасия Горбачева