Искусственный интеллект не исключает, что в будущем может стать платным для пользователей.

Использование искусственного интеллекта ChatGPT, который уже доступен в Украине в будущем может стать платным.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал сам "умный" чат-бот.

Я как искусственный интеллект не имею власти над своим использованием, поэтому не могу самостоятельно решать, станет пользование мной платным или нет. Обычно использование меня является бесплатным для пользователей, но возможно, что в будущем появятся платные услуги, связанные с моим использованием или созданные на базе моих возможностей. Однако, если это произойдет, это будет решаться моими разработчиками и владельцами, а не мной – отметил искусственный интеллект.

При этом на вопрос, есть ли какая-то секретная цель в его создании, чат-бот ответил, что таковой нет.

Не имею никакой секретной цели. Моя цель состоит в том, чтобы помочь людям найти ответы на их вопросы, оказать информационную поддержку и развивать и улучшать свои навыки отвечать на вопросы. Я разработан для того, чтобы сделать жизнь людей немного проще и эффективнее, а мои возможности и функции направлены на достижение этой цели – отметил он.

Заметим, что у ChatGPT уже есть платная версия ChatGPT Plus, которая доступна в рамках подписки за $42 в месяц. За эти деньги пользователям предоставляется приоритетный доступ к новым функциям и более высокая стоимость отклика. Для обычных пользователей он остается бесплатным, по крайней мере пока.

По слухам, компания-разработчик OpenAI тратит миллионы долларов каждый месяц, чтобы сохранять бесплатную версию продукта и потому также ищет инвестиции. Так, в январе СМИ со ссылкой на источники сообщали, что разработчик может получить $10 млрд от Microsoft и, возможно, будет вынужден отдавать ей 75% прибыли, пока не возместит инвестиции.

Что такое ChatGPT и на что он способен

ChatGPT – это чат-бот, который с начала 2023 года вызвал большой ажиотаж в мире хай-тек. Он способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста обошел даже TikTok.

В отличие от классических поисковых систем, он не имеет заготовленных шаблонов, но обучен давать осмысленные ответы "на лету". ChatGPT обучали с помощью массива текстов из Интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком. Затем нейросеть переучивали несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать их более точными и корректными.

На фоне популярности ChatGPT технологические гиганты начали анонсировать свои ИИ-продукты. В частности, Microsoft ранее представила обновленный поисковик Bing со встроенным чат-ботом ChatGPT, который сразу выдает ответы на естественном языке. В то же время Google анонсировала Bard – интеллектуального чат-бота в духе ChatGPTю

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