Большинство обозревателей называют AR-шлем лучшим устройством подобного типа, но о революции говорить пока рано.

Уже 2 февраля состоится выход первой гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Перед стартом продаж некоторые зарубежные журналисты и блогеры смогли получить в свои руки новинку и подготовить обзоры этого устройства.

Большинство обозревателей называют AR-шлем лучшим устройством подобного типа, но о революции говорить пока рано. Хотя многие функции уже кажутся научной фантастикой, как пишет автор The Wall Street Journal:

Напомним, что собой представляет Vision Pro. Это гаджет в виде горнолыжной маски для просмотра фильмов, общения, работы и игр. Опыт использования в этих сценариях заметно отличается от того, с чем все привыкли сталкиваться при пользовании смартфонов и планшетов, считают журналисты.

Главное из обзоров Apple Vision Pro

интуитивное управление жестами "волшебное", однако виртуальная клавиатура – неудобная.

хорошее качество сборки и высокий уровень передачи изображения. Обозреватели сошлись во мнении, что экраны – "технологическое чудо".

cильнее всего Vision Pro раскрывается при совместной работе с Mac; можно переместить в AR дисплей Mac и работать с ним вообще без задержек;

шлем тяжелее аналогов, при этом у него внешняя батарея и нет прямого питания;

автономность – главная проблема. Девайс рассчитан на 2 часа обычного использования, а при замене аккумулятора (можно купить за $199) шлем выключается;

3D-аватары выглядят спорно, а отображение глаз работает сильно хуже, чем в рекламе.

Ну и самый главный вывод: это типичный представитель новых устройств 1-го поколения с многочисленными компромиссами и чрезвычайно высокой ценой. В связи с этим, гарнитура подойдет не всем: вряд ли вы захотите носить ее как часы, даже если это и уникальный опыт, а $3500 на "не самый нужный в жизни гаджет" есть далеко не у всех.

Тем не менее потенциал у Vision Pro огромный, считают обозреватели.

Пока продажи Vision Pro запланированы в США, в других странах гарнитура выйдет в конце этого года или начале следующего. Apple также готовит упрощенную версию "прошки" вдвое дешевле, чтобы превратить продукт в массовый хит.

А уже в конце марте Apple проведет первую в 2024 презентацию, на которой должны показать новые ноутбуки и планшеты. Если верить инсайдерам, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет.

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