В компании нацелены снизить стоимость устройства почти в два раза, тобы превратить продукт в массовый хит.

Шлем смешанной реальности Vision Pro дебютирует в начале следующего года. Apple также готовят упрощенную версию своей сенсационной новинки, рассказал авторитетный инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

В Apple нацелены снизить стоимость устройства с 3500 до 1500–2000 долларов, чтобы превратить продукт в массовый хит. В Apple уверяют, что со временем гарнитура заменит и смартфон, и компьютер.

Согласному источника, чтобы сбросить ценник, Apple уберет из своей гарнитуры одну из ключевых особенностей – EyeSight: проекция глаз на внешний дисплей. Она визуализирует на внешнем OLED-экране глаза пользователя, если тот смотрит наружу через камеры.

Также ожидается, что в "народной" версии Vision Pro будет использоваться более слабый чипсет, экраны с меньшим разрешением, а также сократится количество камер и датчиков (в оригинальной гарнитуре – 12 камер). Кроме того, компания может упростить дизайн и материалы корпуса, выбрав менее дорогие альтернативы.

Гурман также пишет, что в Apple уже думают о втором поколении Vision Pro, которое будет оснащено более быстрым процессором. Также особое внимание будет уделено облегчению конструкции, что сделает ношение гарнитуры более удобным.

Ну а пока первое поколение Vision Pro запланировано к выходу "в начале 2024 года". Новое устройство оценили в 3500 долларов (около 130 000 грн). Эту технологию в Apple по праву считают будущим компьютерной техники.

Уже сейчас можно предположить, что первая версия AR-шлема за 3500 долларов будет пользоваться популярностью только у ярых фанатов Apple.

Ранее СМИ рассказывали, что глава компании Тим Кук лично настаивает на выпуске гарнитуры смешанной реальности как можно скорее, хотя команда разработки считает, что нужно подождать несколько лет. Бывшие сотрудники Apple, работавшие над устройством, описали огромное давление, связанное с выпуском Vision Pro.

Гарнитура Apple находится в активной разработке уже семь лет, что в два раза дольше, чем у оригинального iPhone в свое время. Считается, что устройство напрямую связано с наследием Тима Кука и станет первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.

Выходцы из Apple недавно показали свой революционный гаджет, который "однажды заменит смартфон". Устройство похоже на очень компактный телефон с проектором вместо дисплея. Оно крепится на одежду и проецирует текст и изображения прямо на ладонь,

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