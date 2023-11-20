График выпуска сместился "где-то до марта 2024", но речь идет о США. В других странах гарнитура может выйти только в 2025.

Устройство Apple Vision Pro является потенциальной заменой смартфону с расширенными функциями и уникальным дизайном. Ее выход ожидался в январе 2024 года, но пока новинка абсолютна не готова к запуску, поэтому компания вынуждена сдвинуть сроки ее выхода.

Об этом пишет инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Apple все еще тестирует революционное устройство и проводит "финальные работы". Из-за этого график выпуска в продажу сместился "где-то до марта".

Впрочем, речь идет пока только о местном рынке – в других странах Vision Pro появится в продаже в конце 2024 года или в начале 2025. Скорее всего, Apple будет продавать гарнитуру по предварительной записи только в фирменных магазинах в США.

Ожидается, что перед запуском Apple проведет дополнительный медиа-эвент, где напомнит потенциальным покупателям, что это вообще за гаджет такой и расскажет дополнительную информацию о гарнитуре. Скорее всего, это будет мартовская презентация с новыми iPad OLED.

Новое устройство Apple оценила в $3500 (около 130 000 грн). Компания уже готовит упрощенную версию Vision Pro за 1500–2000 долларов, чтобы превратить продукт в массовый хит. В Apple уверены, что со временем гарнитура заменит и смартфон, и компьютер.

Некоторые пользователи в сети проводят параллели с AirPower, беспроводной зарядкой от Apple, которую обещали выпустить в 2017 году. Однако со временем инженеры компании столкнулись с непреодолимыми, как им показалось, трудностями, и устройство так и не дожило до релиза.

Ранее СМИ рассказывали, что глава Apple Тим Кук лично настаивает на выпуске гарнитуры смешанной реальности как можно скорее, хотя команда разработки считает, что нужно подождать несколько лет. Бывшие сотрудники Apple, работавшие над устройством, описали огромное давление, связанное с выпуском Vision Pro.

Vision Pro от Apple отличается от того, что показывали другие разработчики в области смешанной реальности. У него есть прозрачная зона, через которую видно реальный мир. А управляется гарнитура исключительно глазами, голосом и жестами рук – никаких геймпадов и прочего.

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