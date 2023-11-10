Первые устройства представят на рынке уже весной 2024 года.

Следующий год у Apple будет посвящен не только Vision Pro и юбилейным Apple Watch X, но и переходу на OLED-дисплеи. Сначала новые дисплеи получат планшеты, а потом наступит черед ноутбуков.

Об этом говорится в заметке известного аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу. Предположительно, уже весной 2024 году выйдут первые планшеты с OLED-панелями. Ими станут 11-дюймовые и 13-дюймовые iPad Pro.

Первыми после айпэдов станут MacBook Pro, но придется подождать до 2026 года. Такие дисплеи получат 14-дюймовые и 16-дюймовые "прошки". После этого, в середине года, якобы анонсируют складной iPad с OLED-дисплеем диагональю 20,3 дюйма. А уже в 2027-м на OLED перейдут оба MacBook Air.

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Отмечается, что переход на OLED-дисплей позволит разработчикам Apple повысить их энергоэффективность по сравнению с текущими LED и miniLED-дисплеями, а также предложит повышенную контрастность.

В 2024 году многие гаджеты Аpple ждет серьезный апгрейд

Юбилейные Apple Watch, выход которых ожидается осенью 2024 года, должны стать по-настоящему революционными смарт-часами. Они получат функции измерения кровяного давления и определения "апноэ во сне", также упоминается неинвазивный мониторинг уровня сахара в крови.

Также в следующем году Apple выпустит сразу четыре новых iPad, один из них – iPad Pro OLED. Инсайдеры говорят, что они "встряхнут" рынок планшетов, находящийся в глубоком упадке.

Ну и не стоит забывать о гарнитуре смешанной реальности Vision Pro, которая выйдет в начале года. Девайс разрабатывался в недрах компании больше 7 лет и станет первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.

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