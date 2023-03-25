Аналог так и не вышедшего Apple AirPower предназначен для одновременной зарядки до трех различных гаджетов.

Компания Tesla Илона Маска запустила в продажу беспроводную зарядку, которая умеет одновременно восполнять аккумулятор сразу несколько устройств. Это аналог так и не вышедшего Apple AirPower.

Технология беспроводной зарядки от Tesla позволяет одновременно заряжать три устройства на мощности до 15 Вт, например, два смартфона и наушники, причем зарядка происходит равномерно по всей поверхности устройства, независимо от его расположения. Для этого задействованы 30 катушек, охватывающих всю зону зарядки, сообщает The Verge.

Платформа представляет собой массивную алюминиевую пластину весом в килограмм – дизайн явно вдохновлен пикапом Cybertruck. В комплекте идет адаптер питания на 65 Вт и магнитная подставка, позволяющая установить станцию под наклоном.

Видео дня

К слову, похожий аксессуар – Air Power – в свое время пообещала создать Apple и даже анонсировала его выпуск на одной из презентаций еще в 2017 году. Однако затем инженеры компании столкнулись с непреодолимыми, как им показалось, трудностями, и устройство так и не дожило до релиза.

Стоимость Tesla Wireless Charging Platform – $300 (~11 000 грн). Как отмечают журналисты The Verge, устройство получило надежное качество сборки и изящный дизайн.

Напомним, ранее Tesla показала процесс "размножения" человекоподобных роботов Optimus. Если еще каких-то полгода назад андроиды не могли даже самостоятельно передвигаться, то теперь они научились не только ходить, но и выполнять различные задачи.

А еще раньше Tesla добавила сервис Steam в свои электрокары – теперь это геймерские ПК на колесах. Можно подключить геймпад от Xbox или PlayStation и играть в Cyberpunk, Elden Ring и "тысячи других игр"

Вас также могут заинтересовать новости: