Главной причиной масштабного оттока пользователей Twitter называется хаотичный стиль управления нового владельца.

К 2024-му году аудитория Twitter потеряет 32,7 млн. пользователей, что составляет почти 1/10 от общей базы активных юзеров популярного микроблога, которая сейчас насчитывает 368,4 млн человек.

Об этом говорится в отчете аналитической компании Insider Intelligence. По мнению специалистов, такой масштабный исход будет спровоцирован хаотичным стилем управления нового владельца Илона Маска.

В Insider Intelligence заявили, что "это первый в истории случай, когда мы прогнозируем падение числа пользователей Twitter по всему миру". Также аналитики отметили, что Маск избавился от множества сотрудников, а тот костяк, что остался "не способен обеспечить должного качества модерации и технического состояния столь крупной платформы".

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Напомним, Илон Маск через пару дней после приобретения Twitter уволил половину сотрудников компании – без работы остались около 3700 из 7500 человек. В том числе под сокращения попало четверть сотрудников команды, которая отвечает за модерацию и борьбу с дезинформацией.

Как говорится в отчете, отток пользователей уже начался. Однако кульминация процесса припадет именно на 2023 год.

Илон Маск анонсировал "Twitter 2.0": каким будет будущее соцсети

Согласно новой концепции Маска, Twitter станет "Приложением для всего" (The Everything App). В скором времени там появится возможность прикреплять к твитам длинные тексты и совершать аудио и видео-звонки через Direct Messages. Еще в "Twitter 2.0" добавят интерактивную рекламу, а личные сообщения получат оконечное шифрование.

На днях Маск также перезапустил подписку Twitter Blue – с галочкой, редактированием твитов и режимом чтения. Стоит она 8 долларов (~300 грн) в месяц.

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