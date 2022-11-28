В нем появятся интерактивная реклама, длинные твиты и шифрованные личные сообщения.

Новоиспеченный владелец Twitter Илон Маск готовит глобальное обновление социальной сети. Он поделился несколькими страницами презентации "Twitter 2.0", которую неделей ранее показал на выступлении для сотрудников.

Согласно новой концепции, платформа станет "Приложением для всего" (The Everything App).

Шесть особенностей, которые вскоре появятся в Twitter:

Интерактивная реклама. Например, если пользователь поставит лайк публикации HBO Max, система проанализирует его профиль и расскажет, к какому дому из мира сериала "Дом Дракона" он принадлежит;

Возможность публикации длинных твитов. "Пора покончить с абсурдными скриншотами из приложения заметок" – слова Маска;

Шифрование личных сообщений. С этим платформе поможет создатель защищенного мессенджера Signal Мокси Марлинспайк, который ранее работал в Twitter; Видео дня

Также в Twitter 2.0 внедрят возможность совершать аудио и видео-звонки через Direct Messages, некие новые видеовозможности и изменения в системе платежей.

В списке изменений значится и перезапуск подписки Blue. По последней информации, в Twitter появятся цветные галочки верификации аккаунтов. Так, золотую галочку получат аккаунты крупных компаний, серую – правительственные организации, а синюю – обычные пользователи-подписчики Blue, независимо от их известности.

В будущем подписка Twitter Blue получит и другие "фишки", в том числе меньшее количество рекламы, возможность публиковать длинные видео, а также приоритетное ранжирование постов в поиске, ответах и упоминаниях.

Вас также могут заинтересовать новости: