Внешне сеть напоминает Twitter. Там можно писать сообщения (так называемые toots), отвечать на них, лайкать и репостить, а также следить за аккаунтами других пользователей.

Количество пользователей платформы микроблогов Mastodon, которую считают альтернативой Twitter, увеличилась на треть после покупки известной соцсети Илоном Маском.

Всего за неделю там зарегистрировалось 230 тысяч человек, и количество пользователей на платформе увеличилось до 655 тысяч, пишет BBC.

Отмечается, что внешне сеть напоминает Twitter. Там можно писать сообщения (так называемые toots), отвечать на них, лайкать и репостить, а также следить за аккаунтами других пользователей.

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Несмотря на сходство есть и важное отличие. При регистрации необходимо выбрать сервер. У Mastodon их очень много, поскольку они зависят не только от города или страны, но и от интересов человека.

"Не имеет большого значения, на каком из серверов вы находитесь, потому что вы все равно сможете следить за пользователями на всех остальных, но это дает вам стартовую общину, которая, скорее всего, также будет публиковать то, что вас интересует", — пояснили в ВВС.

Сама по себе платформа Mastodon является коллективной сетью серверов, которые принадлежат разным людям и организациям. На данный момент почти все серверы имеют свои правила модерации. Что касается высказываний вражды или незаконного контента, то на них можно жаловаться владельцам серверов, которые могут удалить его.

Что происходит с Twitter

О планах Маска приобрести Twitter стало известно в апреле 2022, но в июле он отозвал предложение. Компания подала на него в суд за такое решение.

В октябре Илон Маск все же купил соцсеть за условленные ранее $44 млрд.

Одной из мер по оптимизации работы компании стали масштабные увольнения. Так, Маск уволил половину сотрудников Twitter – без работы остались около 3700 из 7500 человек.

На Днях Маск запустил обновленную подписку Twitter Blue. Она стоит 7,99 доллара (~300 грн). Она несет в себе единственное преимущество – "синяя галочка рядом с именем пользователя. Других функций в ней пока нет, они появятся в будущем.

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