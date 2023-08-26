Новинки будут конкурировать с RTX 4070 и RTX 4060 Ti.

На gamescom 2023 свою презентацию провела и AMD. Она презентовала новые видеокарты из линейки RDNA 3 – RX 7700XT и 7800XT.

Сообщается, что эти карты "среднего" ценового сегмента будут полностью поддерживать грядущую технологию FSR 3.0, и составят конкуренцию RTX 4070 и RTX 4060 Ti. При этом стоять они будут заметно дешевле.

Характеристики Radeon RX 7700XT и 7800XT

Radeon 7700XT: 3540 ядер, 12 гигабайт GDDR6-видеопамяти, 192-битная шина, поддержка DisplayPort 2.1, TDP – 245 Вт. ;

Radeon 7800XT: 3840 ядер; 16 гигабайт GDDR6-видеопамяти; 256-битная шина, поддержка DisplayPort 2.1. TDP – 263 Вт;

Если верить внутренним тестам AMD, RX 7800 XT в среднем опережает GeForce RTX 4070 с 12 ГБ памяти в тестах при разрешении 1440p и максимальных настройках графики в ряде современных игр. Аналогичным образом RX 7700 XT показывает производительность выше, чем RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти.

Видео дня

Видеокарты поступят в продажу 6 сентября 2023 года – в этот же день выходит Starfield. Стоимость RX 7700 XT составит 449 долларов в США или 489 евро в Европе, а RX 7800 XT – 499 долларов в США или 549 евро в Европе.

Ранее УНИАН делился рейтингом лучших видеокарт для любого бюджета, которые можно купить сегодня. Отмечается, что после "смерти" майнинга с доступностью и ценой новых видеокарт ситуация стала заметно лучше.

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