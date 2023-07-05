Кроме того, впервые в истории на рынке появился смартфон с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ.

Китайский бренд Red Magic представил новый смартфон-рекордсмен – у него 24 Гбайт оперативной и 1 ТБ пользовательской памяти. Аппарат называется Red Magic 8S Pro+.

Также новинка получила разогнанный до 3,36 ГГц процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 вместо 3,2 ГГц в обычной версии. В бенчмарке AnTuTu он набирает минимум 1,7 млн. баллов, что автоматически делает его самым мощным смартфоном современности.

Red Magic 8S Pro+, как и другие модели бренда, создавался для геймеров – он большой, тяжелый и максимально напичкан лучшими функциями и характеристиками. В смартфоне используются триггеры, сразу два линейных вибромотора и три микрофона, которые пригодятся для голосового чата.

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Также устройство оснащено продвинутой системой охлаждения ICE 12.0 с кулером с RGB-подсветкой и теплорассеивающими материалами "аэрокосмического класса", которая, как заявляет компания, позволит выжать максимум мощи.

Основные характеристики Red Magic 8S Pro+:

6,8-дюймовый OLED-экран без вырезов, 2480×1116, 120 Гц, 1300 нит

Камеры: 50+8+2 Мп с шириком и макро.

Батарея 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 165 Вт – смартфон заряжается с 0% до 100% за 14 минут.

3.5 мм порт для наушников, поддерживаются 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3. NFC тоже есть.

Также была представлена более дешевая версия Red Magic 8S Pro, которая отличается увеличенным до 6000 мАч аккумулятором, но мощность вдвое меньше – 80 Вт.

Стоимость Red Magic 8S Pro начинается с 3999 юаней (~20 000 грн) за версию 8/128 ГБ. Red Magic 8S Pro+ стартует с отметки 5499 юаней (~28 000 грн) и доходит до 7499 юаней (~39 000 грн) за модель с 24 ГБ оперативки и 1 ТБ накопителя.

До этого рекорд производительности принадлежал Vivo X90s на базе нового процессора MediaTek – в тестах AnTuTu он набирает около 1.6 млн баллов. Второе место с небольшим отрывом занимает iQOO 11 Pro, а третье – более дешевая iQOO 11.

Если вы в поисках нового смартфона, УНИАН делился рейтингом лучших смартфонов 2023 года по соотношению "цена-качество". В самой дешевой категории первое место занял Redmi Note 12 Turbo, а в самой дорогой – iQOO 11 Pro.

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