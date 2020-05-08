Участники Всемирных военных игр-2019 в Китае заявили о заражении коронавирусом в октябре

Спортсмены считают, что переболели коронавирусом еще прошлой осенью после турнира.

Участники Всемирных военных игр-2019, которые проходили в китайском Ухане в октябре, считают, что переболели коронавирусом осенью.

Об этом сообщает Le Figaro.

Сразу несколько спортсменов заявили, что вернулись домой после соревнований с симптомами, которые присущи коронавирусу, однако тогда об этой болезни еще не было известно.

В частности, после медицинской консультации чемпионка мира по современному пятиборью Элоди Клувель пришла к выводу, что болела коронавирусом.

"На тех Играх очень многие спортсмены заболели. Сейчас я связалась с доктором нашей команды, и он сказал: "Скорее всего, у вас был коронавирус". Потому что тогда действительно у многих членов французской делегации были одинаковые симптомы", - отметила Клувель.

Итальянский журналист Танкреди Палмери в Twitter также привел слова итальянского фехтовальщика Маттео Тальяриоля.

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"Большая часть спортсменов в деревне слегла с симптомами, похожими на коронавирусные. В медицинской части закончились лекарства", - сказал Тальяриоль.

В то же время один из участников Игр анонимно сказал, что считает теорию о заражении коронавирусом еще в октябре "нелепой".

В Китае и вовсе рассматривают версию, согласно которой иностранные спортсмены могли завести вирус в страну.

Всемирные военные игры-2019 проходили в китайском Ухане с 18 по 27 октября. В них принимало участие более десяти тысяч спортсменов из 110 стран. Официально коронавирус был обнаружен в этой провинции Китая в конце декабря.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что 23 хоккеиста белорусского клуба заразились коронавирусом.