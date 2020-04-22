23 хоккеиста белорусского клуба заразились коронавирусом

Вспышка коронавируса зафиксирована в клубе "Неман".

Сразу 23 хоккеиста белорусского клуба "Неман" (Гродно) заразились коронавирусом.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live со ссылкой на собственные источники в клубе.

Первыми положительный тест на коронавирус сдали четыре финских легионера команды (Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен), которые уже вернулись домой. Анализы у них взяли 13 апреля в аэропорту Хельсинки.

Читайте такжеУкраинская хоккейная лига остановила сезон из-за коронавируса

Позже стало известно, что коронавирусом заболели еще два игрока основной команды - нападающий команды Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко.

Кроме того, заразились сразу семнадцать игроков из юниорского состава команды и ХК "Неман-2". Они будут изолированы на одной из баз отдыха.

Как сообщал УНИАН, ранее коронавирусом заразился хоккеист, который играл в одной команде с Александром Лукашенко.