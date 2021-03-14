Святослав Михайлюк покинул "Дейтрот Пистонз" в результате обмена.

Украинский защитник Святослав Михайлюк перешел из "Детройт Пистонз" в "Оклахома-Сити Тандер".

Об этом сообщил официальный сайт "Оклахомы".

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В результате обмена "Оклахома" получила Михайлюка и выбор во втором раунде драфта 2027 года, а в "Детройт" отправился защитник Хамиду Диалло.

Для 23-летнего Михайлюка это уже третья команда в сильнейшей лиге планеты.

Святослав Михайлюк: карьера в НБА

Михайлюк выступает в НБА с 2018 года. Он был выбран на драфте командой "Лос-Анджелес Лейкерс", но в феврале 2019-го перешел в "Детройт".

Всего он провел в НБА 134 матча (32 - в старте), набирая в среднем 6,6 очка, делая 1,6 подбора и 1,5 передачи за 17,5 минут.

В прошлом сезоне Михайлюк был выбран для участия в матче "Восходящих звезд НБА-2020".

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Автор: Антон Дударь