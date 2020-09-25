Украинская теннисистка находится в шаге от титула.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала финалистка турнира WTA в Страсбурге.

В полуфинале украинка встречалась с 12-й ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

Матч продолжался 1 час и 56 минут и завершился победой Свитолиной по итогам трех сетов - 6:2, 4:6, 6:4.

Это была вторая встреча теннисисток на корте. Счет в личных встречах сравнялся - 1:1.

В финальном матче за титул Свитолина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая занимает 18-ю строчку в рейтинге WTA.

Для Свитолиной это второй финал в нынешнем сезоне. В конце февраля теннисистка выиграла турнир в Монтеррее.

Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал Tennis TOP Ukraine.

Элина Свитолина: последние новости

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Автор: Данил Слесь