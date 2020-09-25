Элина Свитолина / фото REUTERS
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала финалистка турнира WTA в Страсбурге.
В полуфинале украинка встречалась с 12-й ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.
Матч продолжался 1 час и 56 минут и завершился победой Свитолиной по итогам трех сетов - 6:2, 4:6, 6:4.
Это была вторая встреча теннисисток на корте. Счет в личных встречах сравнялся - 1:1.
В финальном матче за титул Свитолина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая занимает 18-ю строчку в рейтинге WTA.
Для Свитолиной это второй финал в нынешнем сезоне. В конце февраля теннисистка выиграла турнир в Монтеррее.
Видеообзор матча опубликовал YouTube-канал Tennis TOP Ukraine.
Элина Свитолина: последние новости
- В четвертьфинале Свитолина разобралась со швейцарской теннисисткой.
- Украинская теннисистка не смогла пробиться в полуфинал крупного турнира в Италии, уступив 19-й ракетке мира.
- С понедельника Свитолина вернулась в первую пятерку мирового рейтинга.
- Организаторы турнира в Страсбурге в соцсетях назвали Свитолину российской теннисисткой, но украинка быстро заметила ошибку.
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