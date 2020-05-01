"Забыла, как водить": Свитолина повредила автомобиль во время карантина (фото)
21:50, 01 мая 2020Другое
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Украинская теннисистка разбила зеркало заднего вида
Элина Свитолина / REUTERS
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, что повредила свой автомобиль.
Украинка разбила зеркало заднего вида и с юмором отметила, что разучилась водить за время карантина.
"Когда ты забыла, как водить", - подписала Свитолина свое фото в Instagram-stories.
instagram.com/elisvitolina
Напомним, все теннисные турниры приостановлены до середины июля.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Свитолина на карантине завела кулинарный блог.
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