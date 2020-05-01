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"Забыла, как водить": Свитолина повредила автомобиль во время карантина (фото)

21:50, 01 мая 2020
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Элина Свитолина / REUTERS

Украинка разбила зеркало заднего вида и с юмором отметила, что разучилась водить за время карантина.

"Когда ты забыла, как водить", - подписала Свитолина свое фото в Instagram-stories.

instagram.com/elisvitolina

Напомним, все теннисные турниры приостановлены до середины июля.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Свитолина на карантине завела кулинарный блог.

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