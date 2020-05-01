"Забыла, как водить": Свитолина повредила автомобиль во время карантина (фото)

Украинская теннисистка разбила зеркало заднего вида

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, что повредила свой автомобиль.

Украинка разбила зеркало заднего вида и с юмором отметила, что разучилась водить за время карантина.

"Когда ты забыла, как водить", - подписала Свитолина свое фото в Instagram-stories.

Напомним, все теннисные турниры приостановлены до середины июля.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Свитолина на карантине завела кулинарный блог.