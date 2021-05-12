Элина Свитолина отыгралась после неудачного первого сета.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы стартовала на турнире WTA1000 в Риме.

Свитолина стартовала со второго круга и одолела американку Аманду Анисимову, которая занимает 39-е место в рейтинге WTA.

Свитолина уступила в первом сете, но затем смогла переломить ход встречи. Матч продлился 1 час 40 минут, итоговый счет - 2:6, 6:3, 6:4.

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В третьем раунде турнира в Риме Свитолина сыграет с победительницей матча Гарбинье Мугуруса - Бернарда Пера.

Элина Свитолина: результаты в 2021 году

Турнир в Риме - восьмой, на котором Свитолина выступает в этом сезоне. Украинке пока не удалось выиграть титул.

На Australian Open Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла американке Джессике Пегуле.

Что касается других турниров, то в Абу-Даби, Мельбурне и Дохе Свитолина остановилась в четвертьфинале, в Дубае вылетела уже во втором круге. Ее лучшими результатами стали полуфиналы в Майами и Штутгарте. И там, и там Элина проиграла первой ракетке мира Эшли Барти.

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Автор: Антон Дударь