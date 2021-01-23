Сергей Стаховский считает, что такой шаг нужен был для развития страны.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский высказал свое мнение о законе, согласно которому сфера обслуживания с 16 января перешла на украинский язык.

Об этом он сказал в интервью сайту Sport.ua.

"Это же супер. Мы дожили до нормализации в нашей стране. Не могу себе представить, что я приду в магазин в условной Словакии, а меня будут обслуживать на чешском (а разницы в них реально мало, у нас ее гораздо больше), и они будут говорить: "Нет, мы не хотим". Если в Лондоне вас будут обслуживать на французском, это нормально?", - сказал теннисист.

Стаховский считает, что этот шаг важен для развития страны:

"Считаю, что это абсолютно нормально. Если мы хотим, чтобы наша страна развивалась, и развивалась самостоятельно, то я не вижу, как мы это будем делать, если будем пользоваться языками нацменьшинств".

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Автор: Антон Дударь