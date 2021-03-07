Петру Яну присудили поражение.

Российский боец Петр Ян нокаутировал американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259, но был дисквалифицирован и потерял свой пояс чемпиона в легчайшем весе.

В четвертом раунде Ян нанес удар коленом по голове соперника, у которого в этот момент было три точки опоры (две ступни и колено). Данный прием является запрещенным в смешанных единоборствах.

Читайте такжеОдин из лучших бойцов UFC едва не проиграл, но затем заставил соперника плакать (видео)После удара Стерлинг пролежал какое-то время на канвасе и не смог продолжить бой. А судьи, посовещавшись, отдали победу в поединке и титул американцу.

После боя Ян в Twitter извинился перед соперником:

"Прошу прощения и желаю быстрого восстановления Алджамейну Стерлингу. Я не хотел наносить этот запрещенный удар, я совершил большую ошибку и заплатил за нее".

"Не углядел, что он касается пола коленом. Когда он поднял руки, думал, что он уже на корточках стоит, а не на коленях, что уже можно бить...", - объяснил свою ошибку россиянин в комментарии для "СЭ".

Petr Yan literally threw away a title doing this #UFC259pic.twitter.com/ln6gXdWbGc — Someone's An Idiot (@SomeonesAnIdiot) March 7, 2021

The doctor has called off the fight after speaking to Aljamain Sterling, who was struck with an illegal knee by Petr Yan at #UFC259pic.twitter.com/oRLduQfraV — ESPN MMA (@espnmma) March 7, 2021

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Автор: Антон Дударь