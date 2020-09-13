13 cентября на автодроме в Муджелло состоялся девятый этап сезона Формулы-1 - Гран-при Тосканы (Италия).
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Победу в гонке одержал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес". Британец стартовал с поула, но на некоторое время пропустил вперед партнера по команде Валттери Боттаса.
После 14 кругов с гонки в результате ряда аварий сошли сразу семь болидов, включая одного из лидеров сезона Макса Ферстаппена из "Ред Булл".
В дальнейшем Хэмилтон все-таки вышел в лидеры и удержал первую позицию до финиша. На подиуме также оказались Валттери Боттас ("Мерседес") и Александр Албон из "Рено". Для Хэмилона это 90-я победа в гонках Ф-1 в карьере.
Гонка дважды останавливалась красными флагами из-за серьезных аварий, после которых приходилось убирать обломки болидов с трассы.
Гран-при Тосканы. Топ-10
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 59 кругов
2. Валттери Боттас ("Мерседес") - отставание 4,880
3. Александр Албон ("Ред Булл") - 8,064
4. Даниэль Риккьярдо ("Рено") - 10,417
5. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") - 15,650
6. Ландо Норрис ("Макларен") - 18,883
7. Даниил Квят ("Альфа Таури") - 21,756
8. Шарль Леклер ("Феррари") - 28,345
9. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") - 29,770
10. Себастьян Феттель ("Феррари") - 29,983
Формула-1: положение в чемпионате
- В личном зачете продолжает лидировать Льюис Хэмилтон, у которого в активе 190 очков. На втором месте расположился Валттери Боттас - 135 очков, а топ-3 замыкает Макс Ферстаппен - 110 пунктов.
- В Кубке конструкторов безоговорочное лидерство у "Мерседес" - 325 очков. У "Ред Булл" - 173 очка, а у "Рейсинг Пойнт" - 107.
- Следующая гонка сезона запланирована на 27 сентября в России.
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