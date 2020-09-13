Британец отпраздновал юбилейную победу и продолжает лидировать в чемпионате.

13 cентября на автодроме в Муджелло состоялся девятый этап сезона Формулы-1 - Гран-при Тосканы (Италия).

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Победу в гонке одержал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес". Британец стартовал с поула, но на некоторое время пропустил вперед партнера по команде Валттери Боттаса.

После 14 кругов с гонки в результате ряда аварий сошли сразу семь болидов, включая одного из лидеров сезона Макса Ферстаппена из "Ред Булл".

В дальнейшем Хэмилтон все-таки вышел в лидеры и удержал первую позицию до финиша. На подиуме также оказались Валттери Боттас ("Мерседес") и Александр Албон из "Рено". Для Хэмилона это 90-я победа в гонках Ф-1 в карьере.

Гонка дважды останавливалась красными флагами из-за серьезных аварий, после которых приходилось убирать обломки болидов с трассы.

Гран-при Тосканы. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 59 кругов

2. Валттери Боттас ("Мерседес") - отставание 4,880

3. Александр Албон ("Ред Булл") - 8,064

4. Даниэль Риккьярдо ("Рено") - 10,417

5. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") - 15,650

6. Ландо Норрис ("Макларен") - 18,883

7. Даниил Квят ("Альфа Таури") - 21,756

8. Шарль Леклер ("Феррари") - 28,345

9. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") - 29,770

10. Себастьян Феттель ("Феррари") - 29,983

Формула-1: положение в чемпионате

В личном зачете продолжает лидировать Льюис Хэмилтон, у которого в активе 190 очков. На втором месте расположился Валттери Боттас - 135 очков, а топ-3 замыкает Макс Ферстаппен - 110 пунктов.

В Кубке конструкторов безоговорочное лидерство у "Мерседес" - 325 очков. У "Ред Булл" - 173 очка, а у "Рейсинг Пойнт" - 107.

Следующая гонка сезона запланирована на 27 сентября в России.

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Автор: Данил Слесь