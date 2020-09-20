Кравцова родилась в Казахстане и живет в Германии с 12 лет / фото berlin.de
Пловчиха из Германии Елена Кравцова стала первой представительницей паралимпийского спорта, которая украсила обложку Playboy.
Об этом сообщает The Sun.
В немецкой версии журнала 26-летняя девушка разделась для октябрьского выпуска.
У спортсменки в семь лет была диагностирована генетическая болезнь глаз, из-за которой она медленно теряет зрение.
Кравцова родилась в Казахстане, а в 12 лет переехала в Германию, где начала заниматься плаванием. На Паралимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом.
фото instagram.com/playboygermany
фото instagram.com/playboygermany
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