Елена Кравцова стала лицом очередного номера немецкой версии журнала.

Пловчиха из Германии Елена Кравцова стала первой представительницей паралимпийского спорта, которая украсила обложку Playboy.

Об этом сообщает The Sun.

В немецкой версии журнала 26-летняя девушка разделась для октябрьского выпуска.

У спортсменки в семь лет была диагностирована генетическая болезнь глаз, из-за которой она медленно теряет зрение.

Кравцова родилась в Казахстане, а в 12 лет переехала в Германию, где начала заниматься плаванием. На Паралимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом.

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Перевод: Данил Слесь