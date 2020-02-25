МОК допускает возможность отмены Олимпиады-2020 из-за коронавируса

Все будет зависеть от развития ситуации с вирусом в ближайшие месяцы.

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио находятся под угрозой срыва.

Читайте такжеКровати для участников Олимпиады в Токио изготовят из картона (фото)

Представителя МОК цитирует Associated Press.

"Все будет решаться в ближайшие два месяца до мая. Затем стартует последний этап подготовки к Играм, когда будет наниматься охрана, завозиться еда, обустраиваться олимпийская деревня и отели. К этому моменту, если что-то будет мешать, мы рассмотрим вопрос отмены Олимпиады", - заявил Паунд.

Чиновник также отметил, что рисковать здоровьем спортсменов никто не будет, но и говорить о срыве Игр раньше времени не стоит:

"Пока, насколько я понимаю, все идет по плану, а Олимпиада состоится. Спортсменам следует продолжать подготовку, но пусть никто не сомневается - МОК не будет отправлять их на соревнования в условиях пандемии коронавируса".

Олимпийские Игры в Токио запланированы на 24 июля - 9 августа.

На 25 февраля число заразившихся коронавирусом в Японии увеличилось до 862 человек. В это число входит 691 пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Японии представили девиз летней Олимпиады-2020.