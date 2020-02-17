В Японии представили девиз летней Олимпиады-2020 (видео)

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио выбрал девиз соревнований.

Организационный комитет Олимпиады и Паралимпиады 2020 года в Токио объявил девиз предстоящих соревнований.

Об этом сообщает пресс-служба Токио-2020.

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Девизом Олимпиады-2020 стала фраза "United by emotion" ("Объединенные эмоцией").

"Спорт дает людям возможность испытывать все разнообразие эмоций и страстей. Игры 2020 года в Токио позволят людям ощутить смелость и соревновательный дух. В этом и заключается сила спорта - возможность объединить людей благодаря эмоциям", - говорится в сообщении.

В ролике, который посвящен презентации слогана, снялась японская теннисистка Наоми Осака.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.

Ранее УНИАН также сообщал, что в Японии оценили вероятность отмены или переноса Олимпиады-2020 из-за коронавируса.