Украинец Новиков сенсационно выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе (видео)

23-летний спортсмен из Харькова одолел титулованного венгра в финале.

Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков выиграл чемпионат Европы, который проходил в Риме.

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В полуфинале весовой категории до 87 кг Новиков в волевом стиле победил россиянина Александра Комарова - 5: 3.

В финале Семен встречался с одним из лучших борцов мира - венгром Виктором Лоринцом.

Украинец доминировал и в итоге одержал разгромную победу со счетом 7:1. Это крупнейшее достижение в карьере харьковчанина, который ранее дважды выигрывал чемпионат мира U-23. При этом Новиков перед континентальным первенством заменил в сборной Жана Беленюка, который решил пропустить турнир.

Именно Беленюк был последним, кому удалось победить Лоринца в прошлогоднем финале чемпионата мира.

Twitter-аккаунт United World Wrestling опубликовал видео развязки финала.

Еще один украинец Ленур Темиров завоевал бронзу, одолев норвежца Стига-Андре Берга в весе до 63 кг.

Также бронза в активе Николая Кучмия в весе до 130 кг. Ему удалось в медальном поединке справиться с Зураби Гедехаури из России.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Беленюк вошел в топ-3 лучших борцов греко-римского стиля в 2019 году.