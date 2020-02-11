Украинец Новиков сенсационно выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе (видео)
Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков выиграл чемпионат Европы, который проходил в Риме.
Читайте также"Ждете?": народный депутат Беленюк задумался о выступлениях в UFC (фото)
В полуфинале весовой категории до 87 кг Новиков в волевом стиле победил россиянина Александра Комарова - 5: 3.
В финале Семен встречался с одним из лучших борцов мира - венгром Виктором Лоринцом.
Украинец доминировал и в итоге одержал разгромную победу со счетом 7:1. Это крупнейшее достижение в карьере харьковчанина, который ранее дважды выигрывал чемпионат мира U-23. При этом Новиков перед континентальным первенством заменил в сборной Жана Беленюка, который решил пропустить турнир.
Именно Беленюк был последним, кому удалось победить Лоринца в прошлогоднем финале чемпионата мира.
Twitter-аккаунт United World Wrestling опубликовал видео развязки финала.
NOVIKOV (UKR) takes gold at 87kg! 🏅🇺🇦— United World Wrestling (@wrestling) February 11, 2020
.#uww#unitedworldwrestling#wrestling#olympicwrestling#wrestle#wrestler#koshti#کشتی#борьбаpic.twitter.com/32LId7FxOW
Еще один украинец Ленур Темиров завоевал бронзу, одолев норвежца Стига-Андре Берга в весе до 63 кг.
Также бронза в активе Николая Кучмия в весе до 130 кг. Ему удалось в медальном поединке справиться с Зураби Гедехаури из России.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Беленюк вошел в топ-3 лучших борцов греко-римского стиля в 2019 году.