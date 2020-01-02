Украинец Беленюк вошел в топ-3 лучших борцов греко-римского стиля в 2019 году

Украинский борец попал в номинацию.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк занял третье место на премии "Лучший борец 2019 года" от United World Wrestling.

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Об этом сообщила пресс-служба Федерации греко-римской борьбы Украины.

Организация вручала премии в трех категориях - вольная, греко-римская и женская борьба.

Беленюк разделил третье место с российским борцом Мусой Евлоевым - оба набрали по 82 очка и получат денежную награду в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Лучшим борцом греко-римского стиля стал венгр Виктор Лоринц (82 балла), а второе место занял Синобу Ота (88). Стоит отметить, что Беленюк побеждал Лоринца в финале чемпионата мира в сентябре.

При подсчете очков учитывались выступления спортсменов на всех рейтинговых турнирах.

В настоящий момент Жан Беленюк также является народным депутатом от партии "Слуга народа".

Ранее УНИАН сообщал о том, что Беленюк задумался о дебюте в UFC.