Украинская теннисистка поборется за титул в финале парного турнира в Хобарте (видео)
09:50, 17 января 2020Другое
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Надежда Киченок выступает в дуэте с теннисисткой из Индии.
Дуэт украинки сыграет в финале с китаянками / фото: wtatennis.com
Украинка Надежда Киченок вышла в финал турнира WTA в австралийском Хобарте в парном разряде.
Украинка в дуэте с Саней Мирзой из Индии в полуфинале противостояли паре Мари Боузкова (Чехия) / Тамара Зиданшек (Словения). Итоговый счет поединка - 7:6 (3), 6:2.
Решающий розыгрыш опубликовал официальный Twitter-аккаунт WTA.
Nadiia Kichenok and @MirzaSania advance to the @HobartTennis doubles final!— WTA (@WTA) 17 января 2020 г.
They defeat Zidansek and Bouzkova 7-6(3), 6-2. pic.twitter.com/mW1cFFraCx
В финале Киченок и Мирза встретятся с дуэтом из Китая Пэн Шуай / Чжан Шуай, получившим второй номер при посеве.
Ранее УНИАН сообщал о том, что украинская теннисистка Ястремская вышла в финал турнира в Аделаиде.
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