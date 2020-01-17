Украинская теннисистка поборется за титул в финале парного турнира в Хобарте (видео)

Надежда Киченок выступает в дуэте с теннисисткой из Индии.

Украинка Надежда Киченок вышла в финал турнира WTA в австралийском Хобарте в парном разряде.

Украинка в дуэте с Саней Мирзой из Индии в полуфинале противостояли паре Мари Боузкова (Чехия) / Тамара Зиданшек (Словения). Итоговый счет поединка - 7:6 (3), 6:2.

Решающий розыгрыш опубликовал официальный Twitter-аккаунт WTA.

В финале Киченок и Мирза встретятся с дуэтом из Китая Пэн Шуай / Чжан Шуай, получившим второй номер при посеве.

Ранее УНИАН сообщал о том, что украинская теннисистка Ястремская вышла в финал турнира в Аделаиде.