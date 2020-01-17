цей матеріал доступний українською

Украинская теннисистка поборется за титул в финале парного турнира в Хобарте (видео)

09:50, 17 января 2020
Другое
84 0
Дуэт украинки сыграет в финале с китаянками / фото: wtatennis.com

Украинка в дуэте с Саней Мирзой из Индии в полуфинале противостояли паре Мари Боузкова (Чехия) / Тамара Зиданшек (Словения). Итоговый счет поединка - 7:6 (3), 6:2.

Решающий розыгрыш опубликовал официальный Twitter-аккаунт WTA.

В финале Киченок и Мирза встретятся с дуэтом из Китая Пэн Шуай / Чжан Шуай, получившим второй номер при посеве.

Ранее УНИАН сообщал о том, что украинская теннисистка Ястремская вышла в финал турнира в Аделаиде.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter