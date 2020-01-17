Рекордное достижение: украинская теннисистка Ястремская пробилась в финал турнира в Австралии (видео)

Украинка будет бороться за титул в Аделаиде.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская вышла в финал турнира серии Premier в Аделаиде (Австралия).

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Ястремская в двух сетах одолела шестой номер посева из Беларуси Арину Соболенко - 6:4, 7:6 (4). Матч продолжался 1 час 44 минуты.

Для украинки этот результат стал рекордом - она впервые вышла в финал турнира категории Premier. В случае завоевания титула Ястремская сможет дебютировать в топ-20 рейтинга WTA.

"Я хорошо провела предсезонку, много работала, и вот результат. Не знаю, почему именно на этом турнире. Наверное, в Брисбене нужно было просто все прочувствовать. А здесь я с каждым матчем чувствую, что играю все лучше и лучше. И вот я в финале", - отметила Даяна после поединка.

Видеообзор матча опубликовал официальный аккаунт WTA в YouTube.

В решающем матче украинка сразится либо с австралийкой Эшли Барти, либо с американкой Даниэль Коллинз.

Как сообщал УНИАН, ранее в Аделаиде Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира.