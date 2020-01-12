Украинский баскетболист провел результативный матч в НБА (видео)
10:08, 12 января 2020Другое
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Святослав Михайлюк провел на площадке почти полчаса.
Команда Михайлюка проиграла / фото: nba.com
Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк результативно сыграл в матче НБА.
В поединке против "Чикаго" украинец провел на паркете 27 минут и сумел набрать 10 очков, а также совершил 6 подборов и 2 ассиста. Средняя статистика Святослава в текущем сезоне - 7,2 очка, 1,5 подбора и 1,5 перехвата за 19,9 минуты игры.
При этом "Детройт" победить не сумел - 99:108.
Видео действий Михайлюка в матче с "Детройтом" опубликовал YouTube-канал Smart Highlights.
УНИАН ранее сообщал о том, что Михайлюк установил два личных рекорда в НБА.
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